Conference League: Lech Poznan, l'avversaria della Fiorentina (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il sorteggio di Nyon (Svizzera) svoltosi venerdì 17 marzo ha stabilito gli accoppiamenti per i quarti di finale in Conference League: l'unica squadra italiana rimasta nella competizione, la Fiorentina, ha pescato il Lech Poznan. La gara di andata si disputerà giovedì 13 aprile in Polonia all' "Inea Stadion", impianto di 43.269 posti a sedere inaugurato nel 2010. Un campo che porta bene all'Italia: la Nazionale azzurra ci ha giocato due partite della fase a gironi durante gli Europei del 2012, pareggiando con la Croazia (1-1) e vincendo contro l'Irlanda (2-0). La sfida di ritorno è in programma giovedì 20 aprile allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, chi passa il turno affronterà in semifinale Nizza o Basilea.

