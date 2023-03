Concorso Unione Montana Feltrina: Bando per 2 Istruttori Tecnici (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Unione Montana Feltrina di Feltre ha emesso un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Istruttori Tecnici, in categoria C. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Unione Montana Feltrina di Feltre: Concorso per 2 Istruttori Tecnici L’Istruttore Tecnico si occupa del settore edilizio e urbanistico, ha il compito di effettuare sopraluoghi e misurazioni, é spesso punto di riferimento per i cittadini che devono effettuare modifiche o interventi strutturali alle loro proprietà. La Risorsa lavora presso l’Ufficio Tecnico Comunale, si interfaccia con altri Enti e Professionisti, in collaborazione con gli Operai Edili programmi manutenzioni ed ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’di Feltre ha emesso unPubblico per la ricerca di 2, in categoria C. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di Feltre:per 2L’Istruttore Tecnico si occupa del settore edilizio e urbanistico, ha il compito di effettuare sopraluoghi e misurazioni, é spesso punto di riferimento per i cittadini che devono effettuare modifiche o interventi strutturali alle loro proprietà. La Risorsa lavora presso l’Ufficio Tecnico Comunale, si interfaccia con altri Enti e Professionisti, in collaborazione con gli Operai Edili programmi manutenzioni ed ...

