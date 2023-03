Concorso Città Metropolitana di Bologna: Bando per 1 Dirigente (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Città Metropolitana di Bologna ha emesso un Bando di Concorso per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di 1 Dirigente Profilo Unico, per la struttura che svolge le funzioni conferite dalla regione in materia di Istruzione e quelle relative alla promozione e al coordinamento dello sviluppo sociale del territorio metropolitano. Città Metropolitana di Bologna: Concorso per 1 Dirigente Profilo Unico Si tratta di una Posizione di Alto Livello, il Professionista selezionato si occuperà dei settori Istruzione ed Sviluppo Sociale. Sarà punto di riferimento per i lavoratori degli ambiti, gestirà il territorio con competenza, spirito di collaborazione e disponibilità, si interfaccerà con ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladiha emesso undiper l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di 1Profilo Unico, per la struttura che svolge le funzioni conferite dalla regione in materia di Istruzione e quelle relative alla promozione e al coordinamento dello sviluppo sociale del territorio metropolitano.diper 1Profilo Unico Si tratta di una Posizione di Alto Livello, il Professionista selezionato si occuperà dei settori Istruzione ed Sviluppo Sociale. Sarà punto di riferimento per i lavoratori degli ambiti, gestirà il territorio con competenza, spirito di collaborazione e disponibilità, si interfaccerà con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuindiciNews : Concorso di Polizia locale, #Bando aperto Domande aperte fino al 17 aprile. #Bando del Comune di #Rho, insieme con… - TibetNews11 : La contea di Gangba, nella città di Shigatse, ha tenuto un concorso di discorsi programmatici per i giovani per cos… - PivaPaola : RT @comunepadova: ??? Sei ancora in tempo per visitare la mostra del concorso '#Padova città educante', allestita in passaggio Gaudenzio, 3d… - comunepadova : ??? Sei ancora in tempo per visitare la mostra del concorso '#Padova città educante', allestita in passaggio Gaudenz… - rivieraoggi : XIV Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”, iscrizioni aperte fino al 15 giugno. Ecco i dettagli -

Eventi & Mostre : Seed Festival: l'architettura tra natura e spiritualità ... figurando, insieme alle città umbre di Spoleto e Orvieto, tra le dieci città finaliste per la ... presenterà il progetto della chiesa di San Giacomo a Ferrara , da poco ultimata e frutto di un concorso ... "Qoco 2023": la presentazione alla stampa a "Retroscena" di Andria ... in sinergia con la Regione Puglia l'organizzazione tecnica dell'Associazione Nazionale Città dell'... a conferma della prestigiosa valenza assunta dal Concorso. Non va però sottaciuta la decisiva ... Rimini: Carim, ex presidente e dg a processo per aggiotaggio ...generale Alberto Mocchi sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio continuato in concorso. Come ... online i nuovi podcast di teatro in dialetto a cura di Città Teatro Circolo Nautico Cattolica: al ... ... figurando, insieme alleumbre di Spoleto e Orvieto, tra le diecifinaliste per la ... presenterà il progetto della chiesa di San Giacomo a Ferrara , da poco ultimata e frutto di un...... in sinergia con la Regione Puglia l'organizzazione tecnica dell'Associazione Nazionaledell'... a conferma della prestigiosa valenza assunta dal. Non va però sottaciuta la decisiva ......generale Alberto Mocchi sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio continuato in. Come ... online i nuovi podcast di teatro in dialetto a cura diTeatro Circolo Nautico Cattolica: al ... Città Metropolitana Venezia: concorso per tecnici (operai) Ti Consiglio