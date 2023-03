Conclusa visita Xi a Mosca. Putin: “Piano Cina base per accordo con Ucraina” (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è Conclusa la visita ufficiale del presidente cinese, Xi Jinping, a Mosca. Lo ha riferito l’agenzia Ria Novosti, spiegando che il vice primo ministro russo Dmitry Chernyshenko ha salutato il presidente cinese prima della sua partenza. Il leader cinese è arrivato a Mosca il 20 marzo, in quello che è stato il suo primo viaggio all’estero da quando è stato rieletto capo di Stato per un terzo mandato. Lunedì il presidente della Repubblica popolare cinese ha avuto un incontro informale e una cena con il presidente russo Vladimir Putin. I negoziati ufficiali si sono svolti martedì. La Russia valuta positivamente il ruolo obiettivo e imparziale della Cina sulla questione Ucraina. Allo stesso modo Pechino valuta positivamente la disponibilità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Si èlaufficiale del presidente cinese, Xi Jinping, a. Lo ha riferito l’agenzia Ria Novosti, spiegando che il vice primo ministro russo Dmitry Chernyshenko ha salutato il presidente cinese prima della sua partenza. Il leader cinese è arrivato ail 20 marzo, in quello che è stato il suo primo viaggio all’estero da quando è stato rieletto capo di Stato per un terzo mandato. Lunedì il presidente della Repubblica popolare cinese ha avuto un incontro informale e una cena con il presidente russo Vladimir. I negoziati ufficiali si sono svolti martedì. La Russia valuta positivamente il ruolo obiettivo e imparziale dellasulla questione. Allo stesso modo Pechino valuta positivamente la disponibilità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Conclusa visita Xi a Mosca. Putin: 'Piano Cina base per accordo con Ucraina' - - ledicoladelsud : Conclusa visita Xi a Mosca. Putin: “Piano Cina base per accordo con Ucraina” - News24_it : Conclusa visita Xi a Mosca. Putin: 'Piano Cina base per accordo con Ucraina' - riccardpacifici : RT @IsraelinItaly: Si è da poco conclusa la visita ufficiale del Comandante della @GDF, Giuseppe Zafarana in Israele ???? Tanti gli appuntam… - donatomazzilli : RT @Antonel98214521: ????Russia isolata? ??Da oggi, come sapete, Xi Jinping è in visita a Mosca. Sempre oggi si è conclusa la seconda confe… -