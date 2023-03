Concerti di Marco Mengoni in Europa: date aprile e biglietti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono previste quattro date per Marco Mengoni: Parigi il 24 aprile, Bruxelles il 25, Francoforte il 27 e Zurigo il 29 Un nuovo viaggio oltre confine attende Marco Mengoni ad aprile con un inedito live in quattro importanti città europee: il 24 aprile a Parigi, il 25 aprile a Bruxelles, il 27 aprile a Francoforte e il 29 aprile a Zurigo, per poi approdare a Liverpool il 13 maggio per rappresentare l’Italia con “Due Vite” alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, trasmessa in diretta su Rai1, che vede coinvolti cantanti da ben 37 paesi diversi. Una serie di show unici che rappresentano una ulteriore conferma del percorso straordinario di questi ultimi due anni del cantautore, che lo vedrà così ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono previste quattroper: Parigi il 24, Bruxelles il 25, Francoforte il 27 e Zurigo il 29 Un nuovo viaggio oltre confine attendeadcon un inedito live in quattro importanti città europee: il 24a Parigi, il 25a Bruxelles, il 27a Francoforte e il 29a Zurigo, per poi approdare a Liverpool il 13 maggio per rappresentare l’Italia con “Due Vite” alla finale dell’Eurovision Song Contest 2023, trasmessa in diretta su Rai1, che vede coinvolti cantanti da ben 37 paesi diversi. Una serie di show unici che rappresentano una ulteriore conferma del percorso straordinario di questi ultimi due anni del cantautore, che lo vedrà così ...

