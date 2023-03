Con Le Iene, GionnyScandal incontra i genitori: “Dopo 30 anni di domande ho delle risposte” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nato il 27 settembre 1991 a Pisticci, provincia di Matera, GionnyScandal è stato adottato da una coppia lombarda e non ha mai più vito i suoi genitori naturali. Con Le Iene, GionnyScandal incontra i genitori per la prima volta e scopre dettagli importanti sul suo passato. Non è mai stato abbandonato dalla coppia. Un passato difficile, quello di GionnyScandal che a 5 anni ha dovuto fare i conti con la morte del suo padre adottivo. A 10 anni ha perso anche la madre adottiva ed è stato dato in affidamento alla nonna. Con lei è cresciuto fino alla scomparsa dell’amata donna. Si è trovato solo al mondo e ha iniziato a porsi ancora più domande sui suoi genitori naturali. Non era ancora maggiorenne ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nato il 27 settembre 1991 a Pisticci, provincia di Matera,è stato adottato da una coppia lombarda e non ha mai più vito i suoinaturali. Con Leper la prima volta e scopre dettagli importanti sul suo passato. Non è mai stato abbandonato dalla coppia. Un passato difficile, quello diche a 5ha dovuto fare i conti con la morte del suo padre adottivo. A 10ha perso anche la madre adottiva ed è stato dato in affidamento alla nonna. Con lei è cresciuto fino alla scomparsa dell’amata donna. Si è trovato solo al mondo e ha iniziato a porsi ancora piùsui suoinaturali. Non era ancora maggiorenne ...

