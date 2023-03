Comune di Senigallia: Bando per 2 Collaboratori Farmacisti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Comune di Senigallia ha emesso un Bando di Concorso per selezionare 2 Collaboratori Farmacisti, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato. Comune di Senigallia: Concorso per 2 Collaboratori Farmacisti Per partecipare al Bando serve laurea magistrale ad indirizzo farmaceutico, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano la distribuzione di farmaci e il Sistema Sanitario Nazionale. Le Farmacie stanno cambiando il loro asset, diventano sempre più un servizio al cittadino, il rapporto con il pubblico é diretto, sono punto di riferimento per il cambio del medico, vaccinazioni, in taluni casi fornisco anche consulenza ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ildiha emesso undi Concorso per selezionare 2, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato.di: Concorso per 2Per partecipare alserve laurea magistrale ad indirizzo farmaceutico, esperienza nella mansione, cittadinanza italiana, conoscenza delle normative che regolano la distribuzione di farmaci e il Sistema Sanitario Nazionale. Le Farmacie stanno cambiando il loro asset, diventano sempre più un servizio al cittadino, il rapporto con il pubblico é diretto, sono punto di riferimento per il cambio del medico, vaccinazioni, in taluni casi fornisco anche consulenza ...

