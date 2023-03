ComicOnOff 2023 | torna la rassegna di eventi Comicon che invade Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 8 minutiDal 22 marzo al 30 giugno la città diad essere protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con il ricco programma di COMIC(ON)OFF che quest’anno intende offrire circa 20, mostre, proiezioni e performance. Fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti si ritroveranno nei più diversi spazi culturali della città, per offrire nuove esperienze creative, novità editoriali e intrattenimento al pubblico partenopeo durante le settimane che precedono e seguono l’arrivo di, il Festival Internazionale della Cultura Pop in programma presso Mostra d’Oltremare dal 28 aprile al 1 maggio. Dal Goethe-Institut all’Archivio di Stato, dall’Institut Français all’Instituto Cervantes, 20 luoghi della città si attiveranno per ospitare e celebrare ...