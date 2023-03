Come la transizione digitale può aiutarci nella crisi idrica. Lo spiega Porro (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cosa possono fare il digitale e le nuove tecnologie per le infrastrutture del settore idrico? In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ne parliamo con Guido Porro, Executive Vice President Enterprise di Engineering, la Digital Transformation Company, che da oltre 40 anni supporta aziende e amministrazioni nei loro processi di digitalizzazione. Ci sono cose che non ci possiamo più permettere di dare per scontate. L’acqua è una di queste. Diminuzione delle precipitazioni, aumento delle temperature e problematiche infrastrutturali tipiche del nostro paese, sono alcune delle cause che hanno portato numerose zone della penisola ad essere vittime della siccità. L’acqua, da risorsa certa, sta diventando sempre più un’emergenza. Qualche dato per capire meglio. In Italia consumiamo più acqua di tutta Europa: oltre 9 miliardi di m3 l’anno l’acqua ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cosa possono fare ile le nuove tecnologie per le infrastrutture del settore idrico? In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ne parliamo con Guido, Executive Vice President Enterprise di Engineering, la Digital Transformation Company, che da oltre 40 anni supporta aziende e amministrazioni nei loro processi di digitalizzazione. Ci sono cose che non ci possiamo più permettere di dare per scontate. L’acqua è una di queste. Diminuzione delle precipitazioni, aumento delle temperature e problematiche infrastrutturali tipiche del nostro paese, sono alcune delle cause che hanno portato numerose zone della penisola ad essere vittime della siccità. L’acqua, da risorsa certa, sta diventando sempre più un’emergenza. Qualche dato per capire meglio. In Italia consumiamo più acqua di tutta Europa: oltre 9 miliardi di m3 l’anno l’acqua ...

