Come fare 20 addobbi pasquali con semplici legnetti!!! Spettacolo! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Pensavate che con il riciclo dei legnetti si potessero realizzare solo addobbi autunnali o natalizi? Assolutamente no! Con i legnetti è possibile creare dei fantastici addobbi perfetti per la Pasqua. Ecco qualche idea. 1.Decorazione per esterno tutta in legno Questa magnifica decorazione perfetta per decorare l'esterno delle proprie abitazioni, è stata creata con dei tronchi, anche piuttosto grandi, con dei dischi di legno e con dei nidi fatti con dei ramoscelli. Decorate il tutto con del muschio verde, con dei rametti di edera e con delle uova. Fonte immagine 2. Un albero di Pasqua Ideale per decorare la vostra casa durante le feste di Pasqua, questo alberello è stato realizzato con dei ramoscelli. Abbellite il tutto con delle uova di polistirolo, dei cartoncini colorati e delle casette per uccellini fatte con il feltro. Fonte immagine 3.Ramoscelli ...

