«Com'è andato l'esame?». «Bene, sì, passato». Si inizia spesso casualmente, con una bugia che serve ad allentare la tensione in famiglia. Ma poi ne segue un'altra, e poi un'altra. Fino alla laurea che non c'è. Finché la spirale delle menzogne appare senza scampo. Non è un thriller ma la vita di molti studenti universitari italiani, secondo una ricerca di Skuola.net. Le soluzioni possibili al grave disagio psicologico degli studenti in una proposta di legge, presentata oggi alla Camera (Di mercoledì 22 marzo 2023) Aveva detto ai genitori che andava in ateneo, alla Federico II di Napoli, per consegnare la tesi di laurea. Non era vero, e per questo Diana Biondi, 27 anni, si è uccisa, gettandosi in un dirupo. Diciannove anni, un appello saltato e un messaggio di scuse per i genitori: «La mia vita è un fallimento»: sono le parole di un'altra universitaria, che si è suicidata nei bagni dell'ateneo Iulm di Milano, il primo febbraio. A novembre 2022 era stato un ragazzo di Padova a schiantarsi con l'automobile per non doversi presentare alla festa di una laurea inventata. I suicidi in università non sono più casi isolati: che cosa sta succedendo agli universitari italiani?

