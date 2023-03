Colpita da un ictus, ragazza di 19 anni salvata all’ospedale di Caserta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – È tornata a casa, ha riabbracciato la sua famiglia e sta bene una ragazza di 19 anni, Colpita da ictus ischemico e salvata, in urgenza, all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, grazie a un delicato intervento di trombectomia meccanica per via endovascolare, eseguito con successo dall’équipe dell’Unità operativa di Neuroradiologia, composta da Giuseppe La Tessa, Luigi Della Gatta e Flavio Barchetti. Determinanti, per salvare la vita alla 19enne, la tempestività dei medici coinvolti e l’approccio multidisciplinare al problema. La giovane paziente è stata portata dal Servizio 118 in Pronto Soccorso, dove è arrivata già intubata a causa dell’ictus. Rapidamente il neurologo l’ha sottoposta a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– È tornata a casa, ha riabbracciato la sua famiglia e sta bene unadi 19daischemico e, in urgenza,“Sant’Anna e San Sebastiano” di, grazie a un delicato intervento di trombectomia meccanica per via endovascolare, eseguito con successo dall’équipe dell’Unità operativa di Neuroradiologia, composta da Giuseppe La Tessa, Luigi Della Gatta e Flavio Barchetti. Determinanti, per salvare la vita alla 19enne, la tempestività dei medici coinvolti e l’approccio multidisciplinare al problema. La giovane paziente è stata portata dal Servizio 118 in Pronto Soccorso, dove è arrivata già intubata a causa dell’. Rapidamente il neurologo l’ha sottoposta a ...

