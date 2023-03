Collovati: "Passaggio turno in Champions? 60% Napoli e 40% Milan" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Collovati: "Il Napoli ha messo in depressione in campionato. Passaggio del turno? 60% Napoli e 40% Milan..." A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Fulvio Collovati, ex calciatore. Queste le sue parole: “Quando parli di storia di Champions, parli di Milan, Real Madrid, Barcellona che hanno vinto tanto. -afferma Collovati - Il campionato ti dà la possibilità di rifarti degli sbagli, la Champions è cosa diversa. I fatti però dicono che il Napoli è la squadra più in forma insieme a Real Madrid e Bayern Monaco. Il Milan invece è in difficoltà e per quanto sia la Champions una sfida che comprende una doppia gara tra ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 marzo 2023): "Ilha messo in depressione in campionato.del? 60%e 40%..." A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Fulvio, ex calciatore. Queste le sue parole: “Quando parli di storia di, parli di, Real Madrid, Barcellona che hanno vinto tanto. -afferma- Il campionato ti dà la possibilità di rifarti degli sbagli, laè cosa diversa. I fatti però dicono che ilè la squadra più in forma insieme a Real Madrid e Bayern Monaco. Ilinvece è in difficoltà e per quanto sia launa sfida che comprende una doppia gara tra ...

