Collovati: “Milan-Napoli? In campo non va la storia. Gran differenza tra le due” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fulvio Collovati dichiara che, a proposito di Milan-Napoli, in campo non va la storia e c’è una Gran differenza tra le due Fulvio Collovati esprime la sua opinione su Milan-Napoli. L’ex calciatore si sofferma sulla sfida dei quarti di finale tra le due compagini italiane ai microfoni di Radio Crc: “Quando parli di storia di Champions, parli di Milan, Real Madrid, Barcellona che hanno vinto tanto. Il campionato ti dà la possibilità di rifarti degli sbagli, la Champions è cosa diversa. I fatti però dicono che il Napoli è la squadra più in forma insieme a Real Madrid e Bayern Monaco. Il Milan invece è in difficoltà e per quanto sia la Champions una sfida ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Fulviodichiara che, a proposito di, innon va lae c’è unatra le due Fulvioesprime la sua opinione su. L’ex calciatore si sofferma sulla sfida dei quarti di finale tra le due compagini italiane ai microfoni di Radio Crc: “Quando parli didi Champions, parli di, Real Madrid, Barcellona che hanno vinto tanto. Il campionato ti dà la possibilità di rifarti degli sbagli, la Champions è cosa diversa. I fatti però dicono che ilè la squadra più in forma insieme a Real Madrid e Bayern Monaco. Ilinvece è in difficoltà e per quanto sia la Champions una sfida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Collovati: 'Milan-Napoli? In campo non va la storia. Gran differenza tra le due' #CalcioNapoli #ChampionsLeague… - cronachecampane : Collovati: “Napoli, in Champions la musica cambia. Ma è favorito contro il Milan” - MilanWorldForum : Collovati:'Milan - Napoli, ecco le mie percentuali' Le dichiarazioni -) - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Collovati: 'Il Napoli ha messo in depressione il campionato, azzurri favoriti sul Milan per il passaggio del t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Collovati: 'Il Napoli ha messo in depressione il campionato, azzurri favoriti sul Milan per il passaggio del t… -