CNA Salerno | ‘obiettivo’ a Baronissi per il Photo & Show B2B

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper due giorni capitale della fotografia con la prima edizione delB2B. Dopo oltre 30 anni torna in Campania, in provincia di, un mega evento dedicato al settore che si terrà presso Hotel dei Principati, situato nella cittadina della Valle dell’Irno, a pochi chilometri da. 1300mq di spazio, 500mq di esposizione, 4 set fotografici, esperti e testimonial d’eccezione, oltre 10 relatori da tutta Italia che interverranno per supportare, consigliare e raccontare la loro visione della fotografia e del video a 360 gradi, quattro set con modelle gratuite a servizio delle prove fotografiche animeranno la due giorni che ha tra i partner la CNA di. “Superato il difficile periodo del lockdown in cui ...