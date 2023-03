Clima, perché è giusto e necessario proseguire con le proteste di disobbedienza civile (Di mercoledì 22 marzo 2023) In che modo i movimenti di disobbedienza civile hanno rafforzato la consapevolezza della crisi Climatica? All’indomani di grandi manifestazioni di massa come la giornata di mobilitazione femminista e transfemminista indetta per l’8 marzo dalla rete “Non una di meno”, che ha coinvolto 38 città italiane, può sembrare opportuno riflettere su quanto i movimenti di disobbedienza civile nonviolenta, tra cui Extinction Rebellion e Ultima Generazione, stanno impattando sulla società. Lo Standford Social Innovation Review (SSIR), in un articolo comparso il 14 aprile scorso, riporta i risultati di uno studio secondo cui il numero dei movimenti di protesta è triplicato dal 2006 al 2020. Il quesito reale, però, è: qual è l’efficacia di questi movimenti di protesta nel determinare un cambiamento di percezione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) In che modo i movimenti dihanno rafforzato la consapevolezza della crisitica? All’indomani di grandi manifestazioni di massa come la giornata di mobilitazione femminista e transfemminista indetta per l’8 marzo dalla rete “Non una di meno”, che ha coinvolto 38 città italiane, può sembrare opportuno riflettere su quanto i movimenti dinonviolenta, tra cui Extinction Rebellion e Ultima Generazione, stanno impattando sulla società. Lo Standford Social Innovation Review (SSIR), in un articolo comparso il 14 aprile scorso, riporta i risultati di uno studio secondo cui il numero dei movimenti di protesta è triplicato dal 2006 al 2020. Il quesito reale, però, è: qual è l’efficacia di questi movimenti di protesta nel determinare un cambiamento di percezione della ...

