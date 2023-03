Clima, al piano di Mercalli contro la siccità aggiungo il nodo allevamenti: riduciamo la carne (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’amico Luca Mercalli, su questo giornale in data 19 marzo, commenta la crisi idrica che pervade la penisola, ma in particolare il nord suggerendo: “Per una soluzione a lungo termine serve una pianificazione nazionale e decenni di lavoro: invasi, cisterne, canali e riparazione perdite acquedotti”. Trovo l’affermazione ovviamente condivisibile quando parla di riparazione di acquedotti e realizzazione di cisterne. Non so cosa intenda con “canali” perché i canali vengono realizzati sulle aste fluviali, che già sono in sofferenza e non si vede come si potrebbe sottrarre a esse altra acqua senza intaccare il deflusso minimo vitale, che spesso già non è rispettato. Mi vedo in disaccordo circa il discorso degli invasi, che non sarebbero comunque la bacchetta magica richiedendo anni di lavori e di consumo di suolo. Ma soprattutto mi trovo in disaccordo laddove Luca si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’amico Luca, su questo giornale in data 19 marzo, commenta la crisi idrica che pervade la penisola, ma in particolare il nord suggerendo: “Per una soluzione a lungo termine serve una pianificazione nazionale e decenni di lavoro: invasi, cisterne, canali e riparazione perdite acquedotti”. Trovo l’affermazione ovviamente condivisibile quando parla di riparazione di acquedotti e realizzazione di cisterne. Non so cosa intenda con “canali” perché i canali vengono realizzati sulle aste fluviali, che già sono in sofferenza e non si vede come si potrebbe sottrarre a esse altra acqua senza intaccare il deflusso minimo vitale, che spesso già non è rispettato. Mi vedo in disaccordo circa il discorso degli invasi, che non sarebbero comunque la bacchetta magica richiedendo anni di lavori e di consumo di suolo. Ma soprattutto mi trovo in disaccordo laddove Luca si ...

