Claudio Lippi: "Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato"

Claudio Lippi ha 77 anni e ormai da un po' è lontano dal mondo della tv. "Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato – dice in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" – Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute". "Mi resta il dispiacere perché non ho più avuto una trasmissione mia. È bello sapere che la gente però ti vuole bene", aggiunge. Nella medesima intervista, Claudio Lippi rievoca l'incontro con Silvio Berlusconi. Da quel momento la sua vita cambiò radicalmente. "Ti dava l'immagine di uno che aveva ben chiaro quello che voleva fare" "Era amico di mio fratello, due scapoloni che condividevano ...

