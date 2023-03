Claudio Amendola a “Belve”: “Sono stato dipendente dalla cocaina, ho smesso per i figli” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Claudio Amendola si racconta a cuore aperto nello studio di “Belve”. Tanti i temi toccati al cospetto di Francesca Fagnani: da “I Cesaroni” ai riconoscimenti mai arrivati, alle critiche, allo screzio con Ignazio La Russa sino al rapporto finito con la moglie Francesca Neri ed il momento più buio vissuto a causa della dipendenza dalla cocaina. Che belva si sente? “Un orso, perché dovrebbe essere quieto. Sono una persona sicura di me e per indole Sono strafottente. Ma Sono al contempo anche timido. Anche se so di piacere alle donne. Piaccio molto anche ai gay e per me è motivo di vanto”. Lei è un po’ un idolo a Roma? “Non mi piace essere considerato un idolo. E’ vero che sto in casa della gente da 42 anni, quindi sì, la gente mi ama”. Lei ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 marzo 2023)si racconta a cuore aperto nello studio di “”. Tanti i temi toccati al cospetto di Francesca Fagnani: da “I Cesaroni” ai riconoscimenti mai arrivati, alle critiche, allo screzio con Ignazio La Russa sino al rapporto finito con la moglie Francesca Neri ed il momento più buio vissuto a causa della dipendenza. Che belva si sente? “Un orso, perché dovrebbe essere quieto.una persona sicura di me e per indolestrafottente. Maal contempo anche timido. Anche se so di piacere alle donne. Piaccio molto anche ai gay e per me è motivo di vanto”. Lei è un po’ un idolo a Roma? “Non mi piace essere considerato un idolo. E’ vero che sto in casa della gente da 42 anni, quindi sì, la gente mi ama”. Lei ...

