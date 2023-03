Claudio Amendola a Belve: «Come ho interpretato un fascista laziale? Ho pensato a uno str***» (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Meglio fascista che laziale» dice Claudio Amendola, ospite a Belve. Durante la lunga intervista con Francesca Fagnani nel suo programma di punta di Rai2, Amendola parla senza filtri... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 marzo 2023) «Meglioche» dice, ospite a. Durante la lunga intervista con Francesca Fagnani nel suo programma di punta di Rai2,parla senza filtri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Ultimo appuntamento con i faccia a faccia di #Belve. Ospiti di @francescafagnan: @OrnellaVanoni, Claudia Pandolfi e… - MichelaGiraud : RT @slurenzo: ma quanto cazzo era bono claudio amendola da giovane - angelacaput0 : RT @chiaralacattiva: claudio amendola il romano de roma che resterà per sempre giulio cesaroni dalla garbatella ?? #Belve - il_tweetatore : RT @reese_86: Il 95% dei personaggi di cinema e tv fa le stesse considerazioni sui soldi che fa Claudio Amendola, con la differenza che so… - sbetz10 : RT @creTania_: In una valle di lacrime per Claudio Amendola #Belve -

Francesca Fagnani a La vita in diretta: "Belve Deludenti gli ospiti - fenomeni La presentatrice mette a nudo il popolare attore Tra gli ultimi intervistati di questa edizione di Belve in prima serata troveremo il popolarissimo e amato attore Claudio Amendola . Il figlio del ... Chi sono i figli di Claudio Amendola La primogenita Alessia non è l'unica erede della "dinastia"! Giulia e Rocco sono, infatti, gli altri due figli di Claudio Amendola. Claudio Amendola è padre di tre figli . Due sono nate dal primo matrimonio, uno invece dal secondo, quello con Francesca Neri . Da Marina Grande Claudio ha avuto Alessia e Giulia, ... Quanto guadagna Claudio Amendola L'ultima puntata del famoso programma di interviste Belve , trasmessa da Rai 2, è andata in onda. Protagonista un Claudio Amendola senza veli, pronto a raccontarsi e ad aprirsi grazie alla chiave della presentatrice Francesca Fagnani. A Belve Amendola ha parlato del suo passato, dell'ex compagna e del suo ... La presentatrice mette a nudo il popolare attore Tra gli ultimi intervistati di questa edizione di Belve in prima serata troveremo il popolarissimo e amato attore. Il figlio del ...La primogenita Alessia non è l'unica erede della "dinastia"! Giulia e Rocco sono, infatti, gli altri due figli diè padre di tre figli . Due sono nate dal primo matrimonio, uno invece dal secondo, quello con Francesca Neri . Da Marina Grandeha avuto Alessia e Giulia, ...L'ultima puntata del famoso programma di interviste Belve , trasmessa da Rai 2, è andata in onda. Protagonista unsenza veli, pronto a raccontarsi e ad aprirsi grazie alla chiave della presentatrice Francesca Fagnani. A Belveha parlato del suo passato, dell'ex compagna e del suo ... Claudio Amendola a Belve: "Sono stato dipendente dalla cocaina" e parla dell'addio a Francesca Neri Corriere dello Sport Claudio Amendola a Belve: “Sono stato dipendente dalla cocaina” Durante l’intervista Claudio Amendola racconta a Francesca Fagnani di essere uscito per amore dei figli: “Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”, ha ... Claudio Amendola si racconta a Belve: “sono stato dipendente dalla cocaina” e su Francesca Neri… Claudio Amendola si è raccontato a cuore aperto a Belve da Francesca Fagnani parlando della sua dipendenza dalla cocaina e del divorzio da Francesca Neri. Claudio Amendola e la droga: “sono stato ... Durante l’intervista Claudio Amendola racconta a Francesca Fagnani di essere uscito per amore dei figli: “Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”, ha ...Claudio Amendola si è raccontato a cuore aperto a Belve da Francesca Fagnani parlando della sua dipendenza dalla cocaina e del divorzio da Francesca Neri. Claudio Amendola e la droga: “sono stato ...