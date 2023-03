Classificato! I sette migliori allenatori del mondo under 40

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. I manager di calcio sono spesso percepiti come statisti più anziani che governano con il pugno di ferro le loro squadre molto più giovani, ma al giorno d’oggi i tempi stanno cambiando e ci sono sempre più capi che iniziano in tenera età. In alcuni casi, glisono più giovani dei giocatori a cui danno istruzioni quotidianamente, ma ciò non ha impedito loro di raggiungere il livello più alto e anche di ottenere risultati piuttosto impressionanti lungo la strada. Qui, QuattroQuattroDue descrive in dettaglio idel calcio mondiale attualmente sotto i 40 anni, dai nomi ...