Cl contro l’utero in affitto: ha ragione il Papa, pratica inumana che va contro la dignità della persona (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prosegue il dibattito sull’utero in affitto e si fa sempre più forte in merito la voce dei cattolici, attoniti dinanzi alla strumentalizzazione del tema dei diritti da parte della sinistra. “In merito alla cosiddetta pratica dell’utero in affitto Comunione e Liberazione non ha altro da aggiungere alla definizione che ne ha dato qualche mese fa Papa Francesco: è una pratica ‘inumana’ in cui ‘le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce’. Direi che chiunque si definisca cattolico non può che concordare con questo giudizio”. Così all’AdnKronos Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. “Aggiungo una cosa – osserva Prosperi -: l’estrema ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Prosegue il dibattito suline si fa sempre più forte in merito la voce dei cattolici, attoniti dinanzi alla strumentalizzazione del tema dei diritti da partesinistra. “In merito alla cosiddettadelinComunione e Liberazione non ha altro da aggiungere alla definizione che ne ha dato qualche mese faFrancesco: è una’ in cui ‘le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce’. Direi che chiunque si definisca cattolico non può che concordare con questo giudizio”. Così all’AdnKronos Davide Prosperi, presidenteFraternità di Comunione e Liberazione. “Aggiungo una cosa – osserva Prosperi -: l’estrema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Thread da far gelare il sangue nelle vene. L'utero in affitto è un crimine contro l'umanità. È la peggior forma di… - ultimora_pol : Mara #Carfagna: “Ho presentato una pdl contro l’utero in affitto da punire anche se praticato all’estero, perchè in… - LucaBizzarri : Io sono contro l’utero in affitto. Non dico che dovrebbe essere illegale, dico che non sono d’accordo. Invece c’è u… - SecolodItalia1 : Cl contro l’utero in affitto: ha ragione il Papa, pratica inumana che va contro la dignità della persona… - Giordan48430646 : RT @mariamarilucen: @amnestyitalia Bravi. Fate subito una petizione anche contro l'utero in affitto che è violenza nei confronti di donne f… -

Governo ancora contro la maternità surrogata. Giorgio Silli: 'L'utero in affitto è un crimine contro l'umanità' 'Considero l'utero in affitto semplicemente come un crimine contro l'umanità, indipendentemente da chi vi faccia ricorso' Lo scrive in un tweet il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, replicando ad un ... Meloni alla Camera senza i ministri della Lega. Opposizioni scatenate, poi il colpo di scena L'intervento di ieri in Senato del capogruppo contro la linea ... 'Alla Camera oggi, come ieri in Senato, va in scena l'ammutinamento ... Utero in affitto "surrogata reato internazionale", il governo ... "Ecco cosa prevede la legge contro la maternità surrogata " Non c'è il rischio di discriminare i bambini "No, mi preme chiarire che il baricentro deve essere l'utero in affitto. Non c'è nessuna volontà di discriminare i bambini. Sulla detenzioni di bimbi ... 'Consideroin affitto semplicemente come un crimine'umanità, indipendentemente da chi vi faccia ricorso' Lo scrive in un tweet il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, replicando ad un ...'intervento di ieri in Senato del capogruppola linea ... 'Alla Camera oggi, come ieri in Senato, va in scena'ammutinamento ...in affitto "surrogata reato internazionale", il governo ...Non c'è il rischio di discriminare i bambini "No, mi preme chiarire che il baricentro deve esserein affitto. Non c'è nessuna volontà di discriminare i bambini. Sulla detenzioni di bimbi ... Utero in affitto: una legge per fermarlo Avvenire