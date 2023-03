Citto Maselli | inarrestabile «enfant terrible» tra cinema e politica

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Abbiamo sempre pensato a Francescocome a undelitaliano. Così lo avevano definito per aver esordito giovanissimo, ma ancora di più perché, anche durante i first appeared on il manifesto.

"Un mentore, una guida, devo tutto a lui": Valeria Golino all'ANSA ricorda con affetto, il regista scomparso oggi che nel 1986 la portò alla Mostra del cinema di Venezia con Storia d'amore, Leone d'argento e per lei giovanissima la Coppa Volpi. Golino è sul set della sua ...Gli ex sono quelli che guardano indietro. Come si chiamano le persone tenacemente ostinate a guardare avanti comunque, com'è stato tutta la vitaEnnio Flaiano lo soprannominò il "patito comunista italiano". È morto a 92 anni il regista che aveva fatto del cinema una missione politica: un cinema d'autore per capire il mondo di ...evoca il momento più bello del cinema italiano , tutto il cinema del dopoguerra, dalla seconda metà degli anni 40 passando per gli anni 50, 60, 70. Un cinema straordinario di cui...

1930-2023 - È morto a 92 anni il maestro dell'impegno, dal Pci al cinema: Francesco detto Citto (soprannome datogli dal padrino Pirandello) diresse tra gli altri Volonté e la Cardinale ...