Città francesi in rivolta. «Ora le pensioni. Poi lavoro, salari, fiscalità» (Di mercoledì 22 marzo 2023) I manifestanti sono arrampicati sul monumento alla Repubblica, che occupa il centro dell’omonima piazza nel mezzo della rive droite della capitale. Sotto la scritta liberté qualcuno ha piazzato un cartello first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 marzo 2023) I manifestanti sono arrampicati sul monumento alla Repubblica, che occupa il centro dell’omonima piazza nel mezzo della rive droite della capitale. Sotto la scritta liberté qualcuno ha piazzato un cartello first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stella72646015 : RT @PopuliNon: ???? Parigi ricoperta da decine di barricate e incendi. Proteste si stanno svolgendo anche in altre città francesi all'insegna… - TommyBrain : RT @wuminchia: ???? Parigi ricoperta da decine di barricate e incendi. Proteste si stanno svolgendo anche in altre città francesi all'insegna… - PornoNoblogs : Anche stanotte sono in corso enormi manifestazioni in tutte le principali città francesi e la polizia è violentissi… - StefaniaVaselli : RT @PopuliNon: ???? Parigi ricoperta da decine di barricate e incendi. Proteste si stanno svolgendo anche in altre città francesi all'insegna… - ___xscd : RT @PopuliNon: ???? Parigi ricoperta da decine di barricate e incendi. Proteste si stanno svolgendo anche in altre città francesi all'insegna… -