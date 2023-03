‘Cimitero’ di auto nel IV Municipio: al via la rimozione di veicoli abbandonati (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un’area verde di proprietà di Roma Capitale, sita tra Via Galla Placidia e Viale Giorgio Cingoli, nel IV Municipio, è oggetto in questi giorni di una intensa opera di bonifica. Sono gli agenti del Comando di Polizia di Roma Capitale, che stanno coordinando le attività di rimozione delle carcasse di auto abbandonate. La rimozione dei veicoli abbandonati è stata affidata a una ditta specializzata Un’opera affidata a una ditta specializzata che si sta occupando di rimuovere i 60 mezzi in disuso lasciati abbandonati. Un lavoro che verrà portato a compimento in tempi record per restituire la zona alla decoro e la possibilità di essere messa a disposizione della cittadinanza residente. A presiedere alle attività di rimozione e pulizia saranno gli agenti del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un’area verde di proprietà di Roma Capitale, sita tra Via Galla Placidia e Viale Giorgio Cingoli, nel IV, è oggetto in questi giorni di una intensa opera di bonifica. Sono gli agenti del Comando di Polizia di Roma Capitale, che stanno coordinando le attività didelle carcasse diabbandonate. Ladeiè stata affidata a una ditta specializzata Un’opera affidata a una ditta specializzata che si sta occupando di rimuovere i 60 mezzi in disuso lasciati. Un lavoro che verrà portato a compimento in tempi record per restituire la zona alla decoro e la possibilità di essere messa a disposizione della cittadinanza residente. A presiedere alle attività die pulizia saranno gli agenti del ...

