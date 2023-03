Ciclismo, Elia Viviani: “Con il quartetto stiamo faticando senza i big, però per i punti siamo tranquilli” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Inizio di stagione molto intenso per Elia Viviani che sta rimbalzando tra pista e strada più e più volte. Europei e Nations Cup nei velodromi, ora la Settimana Coppi e Bartali: l’obiettivo è quello di trovare una condizione eccellente e, soprattutto, tornare alla vittoria. Le sue parole ai microfoni di InBici: “Sarà una bella settimana, rientra nel programma di fatica, allenamento per i prossimi allenamenti visto che non ci sono tappe per i velocisti”. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si muovono i favoriti! Si avvicina il muro finale Sulla pista: “Dobbiamo trovare una quadra giusta sul quartetto perché quando mancano i nostri pezzi da novanta facciamo un po’ più di fatica. La qualifica procede bene siamo in ordine con i punti, con l’omnium siamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Inizio di stagione molto intenso perche sta rimbalzando tra pista e strada più e più volte. Europei e Nations Cup nei velodromi, ora la Settimana Coppi e Bartali: l’obiettivo è quello di trovare una condizione eccellente e, soprattutto, tornare alla vittoria. Le sue parole ai microfoni di InBici: “Sarà una bella settimana, rientra nel programma di fatica, allenamento per i prossimi allenamenti visto che non ci sono tappe per i velocisti”. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si muovono i favoriti! Si avvicina il muro finale Sulla pista: “Dobbiamo trovare una quadra giusta sulperché quando mancano i nostri pezzi da novanta facciamo un po’ più di fatica. La qualifica procede benein ordine con i, con l’omnium...

