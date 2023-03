Ciclismo | Cordiano Dagnoni | “In Italia i campioni ci sono | ma manca la squadra!”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il secondo posto nell’ultima Milano-Sanremo di Filippo Ganna ha rilanciato, in maniera ancor più insistente, l’interrogativo sull’attuale livello delno nelle gare internazionali. Ora come ora, i corridori azzurri, con l’eccezione del campione della Ineos-Grenadiers, non hanno “i gradi” dei capitani nelle compagini di cui fanno parte, di conseguenza devono mettere da parte le ambizioni del proprio “Io” in favore di altri atleti. Una criticità che dura da diverso tempo e a detta del presidente della Federazione ciclisticana (Fci),, la motivazione è molto chiara: “All’nonno atleti bravi, mauna squadra di livello, una squadra World Tour che possa valorizzare i nostri corridori. Filippo Ganna è ...