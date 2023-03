Ciclismo | Brugge-De Panne 2023 oggi in TV | orari e diretta streaming

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La stagione delle classiche sul pavé iniziacon l’edizionedella-De, corsa belga che si snoda lungo i 211 km che collegheranno le due città da cui questo appuntamento prende il nome. Il percorso sorride sulla carta ai velocisti, che infatti affollano in massa la start list. Tra questi spiccano i nomi di Fabio Jakobson, Dylan Groenewegen e Fernando Gaviria che insieme a tanti altri cercheranno di succedere a Tim Merlier nell’albo d’oro. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale., TV E– La partenza della corsa è prevista per le 12:15, con l’arrivo che invece è stato programmato tra le 16:10 e le 16:40. Gli appassionati potranno seguire la corsa intv su Eurosport 2 a partire dalle 14:45, oltre ...

Oggi mercoledì 22 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di ciclismo con la Brugge-De Panne, la terza tappa della Volta a Catalunya e la seconda frazione della Settimana Coppi e Bart ...Le due settimane di gare che portano al Giro delle Fiandre iniziano mercoledì 22 marzo con la prima classica belga, la Brugge – De Panne.