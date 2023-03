Ciack si gira! Iniziano le riprese di Berlino Il prequel natalizio della Casa di Carta – Il video

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Siamo ancora proprio all’inizio, a sentire Itziar Ituno, l’attrice spagnola nota come ex poliziotta fidanzata del “Professore” nellade Papel (diin italiano), ma a giorni inizieranno ledi “”, ilfortunata serie Netflix. In una diretta Instagram la Ituno fa vedere il copione che sta studiando con un’altra attrice e fa capire come la produzione sia proprio all’inizio anche se è già uscito il primo spot Netflix su. Ilha ovviamente al centro come attore protagonista Pedro Alonso, ilfratello del Professore nella rapina alla Zecca di Spagna. Questa volta l’azione è tutta a Parigi dove l’obiettivo è rapinare 44 milioni di euro in gioielli. Sugli schermi ...

Siamo ancora proprio all'inizio, a sentire Itziar Ituno , l'attrice spagnola nota come ex poliziotta fidanzata del "Professore" nella Casa de Papel ( Casa di Carta in italiano), ma a giorni ...

CIVITAVECCHIA - L'International Tour Film Festival entra in co-produzione di una piccola gemma audiovisiva, d'autore e dal respiro internazionale.Fall, il thriller vertiginoso che ha registrato un successo inaspettato su Nerflix al livello internazionale, sta per avere un sequel. La britannica Tea Shop Productions e il regista Scott Mann stanno ...