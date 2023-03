"Ci vediamo mercoledì". Valeria Marini imbarazza la Panicucci: cala il gelo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una gaffe pazzesca quella di cui si è resa protagonista Valeria Marini a Mattino 5. In collegamento con la conduttrice, Federica Panicucci, la showgirl ha rivelato che sarà una delle protagoniste assolute della prossima edizione di Back to school, in onda su Italia 1 a partire da mercoledì 5 aprile. "Ci vediamo tutti mercoledì 5 aprile con Back to school su Canale 5 con la meravigliosa stellare Federica Panicucci", ha detto la Marini, mettendo in difficoltà la presentatrice. "No Valeria, su Italia 1… Vedi che sei una ripetente? - l'ha corretta scherzosamente la Panicucci -. Valeria, su Italia 1… Diamo bene l'appuntamento”. A quel punto la soubrette ha riso di gusto sostenendo di aver fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Una gaffe pazzesca quella di cui si è resa protagonistaa Mattino 5. In collegamento con la conduttrice, Federica, la showgirl ha rivelato che sarà una delle protagoniste assolute della prossima edizione di Back to school, in onda su Italia 1 a partire da5 aprile. "Citutti5 aprile con Back to school su Canale 5 con la meravigliosa stellare Federica", ha detto la, mettendo in difficoltà la presentatrice. "No, su Italia 1… Vedi che sei una ripetente? - l'ha corretta scherzosamente la-., su Italia 1… Diamo bene l'appuntamento”. A quel punto la soubrette ha riso di gusto sostenendo di aver fatto ...

