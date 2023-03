“Ci tengo a fare un appello”, Orietta Berti torna sulla questione Antonella Fiordelisi (FOTO) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Orietta Berti torna sulla questione Antonella Fiordelisi e rilascia nuove dichiarazioni: le sue parole Orietta Berti negli ultimi mesi ha intrapreso una nuova avventura in Mediaset. L’amata cantante in questa settima edizione del Grande Fratello Vip sta ricoprendo il ruolo di opinionista. Orietta insieme a Sonia Bruganelli affiancano il conduttore Alfonso Signorini dallo scorso 19 settembre. La settima edizione volge quasi al termine, ma nelle ultime settimane Oriana affrontando un confronto con la concorrente Antonella Fiordelisi è stata attaccata dai genitori della nota influencer. Leggi anche –> Nicole Murgia attacca: “Antonella ed Edoardo? Non so quanto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)e rilascia nuove dichiarazioni: le sue parolenegli ultimi mesi ha intrapreso una nuova avventura in Mediaset. L’amata cantante in questa settima edizione del Grande Fratello Vip sta ricoprendo il ruolo di opinionista.insieme a Sonia Bruganelli affiancano il conduttore Alfonso Signorini dallo scorso 19 settembre. La settima edizione volge quasi al termine, ma nelle ultime settimane Oriana affrontando un confronto con la concorrenteè stata attaccata dai genitori della nota influencer. Leggi anche –> Nicole Murgia attacca: “ed Edoardo? Non so quanto ...

