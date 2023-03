Chiedete scusa ad Allegri: i tifosi non lo faranno, ma ecco perchè dovrebbero (Di mercoledì 22 marzo 2023) Allegri, in questa stagione, sta facendo dei veri e propri miracoli; il tecnico, inoltre, è riuscito ad ottenere un grande traguardo. Il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus non è stati ben visto dal popolo bianconero; i tifosi avrebbero preferito avere sulla panchina un tecnico diverso, in grado di proporre un tipo di calcio più offensivo. Allegri (LaPresse)E’ chiaro come i risultati della prima parte di stagione, con l’eliminazione dalla Champions e la pesantissima sconfitta con il Napoli, non hanno fatto altro che aumentare il disappunto del popolo bianconero nei confronti del tecnico. Allegri, però, andrebbe solamente ringraziato per quello che sta facendo all’interno di una stagione decisamente complicata. Sotto la sua gestione stanno crescendo diversi giovani; per quanto riguarda i ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 marzo 2023), in questa stagione, sta facendo dei veri e propri miracoli; il tecnico, inoltre, è riuscito ad ottenere un grande traguardo. Il ritorno disulla panchina della Juventus non è stati ben visto dal popolo bianconero; iavrebbero preferito avere sulla panchina un tecnico diverso, in grado di proporre un tipo di calcio più offensivo.(LaPresse)E’ chiaro come i risultati della prima parte di stagione, con l’eliminazione dalla Champions e la pesantissima sconfitta con il Napoli, non hanno fatto altro che aumentare il disappunto del popolo bianconero nei confronti del tecnico., però, andrebbe solamente ringraziato per quello che sta facendo all’interno di una stagione decisamente complicata. Sotto la sua gestione stanno crescendo diversi giovani; per quanto riguarda i ...

