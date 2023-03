Chi l’ha visto?, anticipazioni oggi 22 marzo 2023: i casi di Raffaele Lioce e Liliana Resinovich stasera in tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) anticipazioni Chi l’ha visto? oggi. Come ogni mercoledì l’appuntamento su Rai 3 è solo uno e i telespettatori lo sanno bene. Ed è quello con il programma che vede alla conduzione, ormai da anni, Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, gialli, persone scomparse e segnalazioni di appelli di cittadini in difficoltà. Ecco cosa vedremo a partire dalle 21.20 circa, in diretta. Il caso dell’accumulatore seriale stasera a Chi l’ha visto? Questa sera, mercoledì 22 marzo, si tornerà a parlare dell’accumulatore seriale, che è stato ritrovato solo dopo l’intervento della trasmissione di Rai 3. Per diversi mesi l’uomo, Raffaele Lioce, è rimasto sepolto sotto i rifiuti all’interno della sua abitazione a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023)Chi. Come ogni mercoledì l’appuntamento su Rai 3 è solo uno e i telespettatori lo sanno bene. Ed è quello con il programma che vede alla conduzione, ormai da anni, Federica Sciarelli. Trada risolvere, gialli, persone scomparse e segnalazioni di appelli di cittadini in difficoltà. Ecco cosa vedremo a partire dalle 21.20 circa, in diretta. Il caso dell’accumulatore serialea Chi? Questa sera, mercoledì 22, si tornerà a parlare dell’accumulatore seriale, che è stato ritrovato solo dopo l’intervento della trasmissione di Rai 3. Per diversi mesi l’uomo,, è rimasto sepolto sotto i rifiuti all’interno della sua abitazione a ...

