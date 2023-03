Chi guadagna con la guerra (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Occidente è già in corsa per una ricostruzione dell’Ucraina da centinaia di miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, oltre al business del gas e delle armi, lanciano il piano anti-inflazione che attrae investimenti a livello globale. Mentre l’Europa rischia la sua industria. E l’irrilevanza, ma sempre «politicamente corretta». Quando ricevettero l’invito, alcuni rimasero sorpresi, ad altri venne da sorridere. L’elegante cartoncino recitava: «In occasione del 31° anniversario delle forze armate dell’Ucraina l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell’Ucraina signora Oksana Markarova e l’addetto alla difesa maggiore generale Borys Kremenetskyi richiedono il piacere della vostra compagnia giovedì 8 dicembre 2022 al Ronald Reagan Building in Pennsylvania avenue, Washington». Fin qui nulla di strano, uno dei tanti eventi cui sono chiamati a partecipare nella capitale americana ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Occidente è già in corsa per una ricostruzione dell’Ucraina da centinaia di miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, oltre al business del gas e delle armi, lanciano il piano anti-inflazione che attrae investimenti a livello globale. Mentre l’Europa rischia la sua industria. E l’irrilevanza, ma sempre «politicamente corretta». Quando ricevettero l’invito, alcuni rimasero sorpresi, ad altri venne da sorridere. L’elegante cartoncino recitava: «In occasione del 31° anniversario delle forze armate dell’Ucraina l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell’Ucraina signora Oksana Markarova e l’addetto alla difesa maggiore generale Borys Kremenetskyi richiedono il piacere della vostra compagnia giovedì 8 dicembre 2022 al Ronald Reagan Building in Pennsylvania avenue, Washington». Fin qui nulla di strano, uno dei tanti eventi cui sono chiamati a partecipare nella capitale americana ...

