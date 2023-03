Chi è Paola, la compagna 28enne della neo segretaria del Pd Elly Schlein (Di mercoledì 22 marzo 2023) Chi è Paola, la fidanzata della neo segretaria del Pd Elly Schlein Dopo le foto che ritraggono Elly Schlein con la sua fidanzata in molti si chiedono chi è Paola, la compagna della neo segretaria del Pd. Di lei in realtà non si sa molto anche per volere della ex vicepresidente della regione Emilia-Romagna, che sulla sua vita privata è sempre molto riservata. “Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta” aveva ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Chi è, la fidanzataneodel PdDopo le foto che ritraggonocon la sua fidanzata in molti si chiedono chi è, laneodel Pd. Di lei in realtà non si sa molto anche per volereex vicepresidenteregione Emilia-Romagna, che sulla sua vita privata è sempre molto riservata. “Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta” aveva ...

