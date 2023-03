Chi è Jenny De Nucci, l’ex fidanzata di Ariete? (Di mercoledì 22 marzo 2023) In questi giorni il gossip impazza su Jenny De Nucci, l’attrice e influencer, protagonista della prima edizione de Il Collegio, che è stata anche l’ex fidanzata della cantautrice Ariete. Su Instagram Nucci conta più di 1milione e 200mila follower, mentre su TikTok supera 1milione e 500mila fan ed è proprio su TikTok che si è consumato il drama tra lei e Ariete. Le due si sono lasciate nel 2022, ma si sono confrontate in modo un po’ pungente quando Ariete ha iniziato a frequentare la sua nuova fiamma, Gaia Mossini. Le due apparentemente si erano lasciate perché la loro storia era finita, ma De Nucci ha poi sottolineato che Ariete l’ha lasciata “per quella di cui non avrebbe dovuto preoccuparsi” (cioè, la ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 22 marzo 2023) In questi giorni il gossip impazza suDe, l’attrice e influencer, protagonista della prima edizione de Il Collegio, che è stata anchedella cantautrice. Su Instagramconta più di 1milione e 200mila follower, mentre su TikTok supera 1milione e 500mila fan ed è proprio su TikTok che si è consumato il drama tra lei e. Le due si sono lasciate nel 2022, ma si sono confrontate in modo un po’ pungente quandoha iniziato a frequentare la sua nuova fiamma, Gaia Mossini. Le due apparentemente si erano lasciate perché la loro storia era finita, ma Deha poi sottolineato chel’ha lasciata “per quella di cui non avrebbe dovuto preoccuparsi” (cioè, la ...

