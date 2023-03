Chi è il "tifoso" della Lazio denunciato per la maglia nazista Hitlerson 88 (Di mercoledì 22 marzo 2023) La foto già domenica aveva fatto il giro dei social in Italia e non solo: è stato deferito all'autorità giudiziaria il tifoso tedesco identificato dalla polizia di Stato all'interno dello stadio Olimpico con la... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 marzo 2023) La foto già domenica aveva fatto il giro dei social in Italia e non solo: è stato deferito all'autorità giudiziaria iltedesco identificato dalla polizia di Stato all'interno dello stadio Olimpico con la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... senzafili2 : RT @romatoday: Chi è il 'tifoso' della Lazio denunciato per la maglia nazista Hitlerson 88 - PalermoToday : Chi è il 'tifoso' della Lazio denunciato per la maglia nazista Hitlerson 88 - romatoday : Chi è il 'tifoso' della Lazio denunciato per la maglia nazista Hitlerson 88 - AlePutti : @tvdellosport Certo invitiamo e facciamo parlare in tv un noto tifoso juventino, nonché fratello di chi avrà arbit… - FItaliasulserio : RT @cirobuonajuto: Chi imbratta la #città non è un #tifoso del #Napoli, ma soltanto un vandalo e va punito -