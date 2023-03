Chi affronterà Camila Giorgi al prossimo turno del WTA di Miami? Le proiezioni di classifica (Di mercoledì 22 marzo 2023) Camila Giorgi ha superato lo scoglio del primo turno del WTA1000 di Miami. La marchigiana ha sconfitto per 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4) l’estone Kaia Kanepi, dopo 3 ore e 36 minuti di gioco, e ha ottenuto l’accesso al prossimo round del prestigioso torneo della Florida. Una partita dall’andamento incredibile, la più lunga dell’anno a livello femminile, in cui si è visto tutto il repertorio, nel bene e nel male, di Camila. Giorgi in grado di dominare a tratti l’incontro, per poi perdersi incredibilmente nella gestione dei propri turni di servizio. Alla fine della fiera, l’azzurra è riuscita a ritrovarsi nel tie-break dell’ultimo parziale e a prevalere. Nel prossimo confronto ci sarà da affrontare un’avversaria molto complicata, come le bielorussa Victoria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023)ha superato lo scoglio del primodel WTA1000 di. La marchigiana ha sconfitto per 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4) l’estone Kaia Kanepi, dopo 3 ore e 36 minuti di gioco, e ha ottenuto l’accesso alround del prestigioso torneo della Florida. Una partita dall’andamento incredibile, la più lunga dell’anno a livello femminile, in cui si è visto tutto il repertorio, nel bene e nel male, diin grado di dominare a tratti l’incontro, per poi perdersi incredibilmente nella gestione dei propri turni di servizio. Alla fine della fiera, l’azzurra è riuscita a ritrovarsi nel tie-break dell’ultimo parziale e a prevalere. Nelconfronto ci sarà da affrontare un’avversaria molto complicata, come le bielorussa Victoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Prima di ogni stagione del Motomondiale il mio pensiero va sempre a chi affronterà la prima stagione in #Moto3 Vivran… - AlessioPiana130 : Prima di ogni stagione del Motomondiale il mio pensiero va sempre a chi affronterà la prima stagione in #Moto3 Viv… - labenny_33 : @Civis_mundi1 @ellyesse Non credo che affronterà la questione. In politica estera siamo nani. Nessuno si salva..Chi… - Agato_Agato : Resta da capire chi tra Inter e Benfica affronterà il Milan in semifinale - r_bla91 : Ok, Giuseppe mi vuole male però accetto la sfida. #Happinesschallenge Chi come me affronterà le sfide settimanali… -