Chelsea pronto a tagliare un ex Milan (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Chelsea è pronto a tagliare Pierre-Emerick Aubameyang: come riporta il Daily Mail, i Blues valutano di risolvere in estate il contratto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) IlPierre-Emerick Aubameyang: come riporta il Daily Mail, i Blues valutano di risolvere in estate il contratto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea pronto a tagliare un ex Milan: Il Chelsea è pronto a tagliare Pierre-Emerick Aubameyang: come riporta il Da… - PangPon81081289 : RT @barzacom_: ??Il #Chelsea è pronto ad offrire 40 milioni più Mendy per #Onana @MarcoBarzaghi - @barzacom_ - MentalitNeroaz1 : Marco Barzaghi - Il Chelsea è pronto a offrire 40M+Edouard Mendy per Onana. #inter #forzainter #ONANA - morristhetop : RT @spondainter: ?? Il Chelsea è pronto ad offrire 40mln più Mendy per Onana. @MarcoBarzaghi @barzacom_ - spondainter : ?? Il Chelsea è pronto ad offrire 40mln più Mendy per Onana. @MarcoBarzaghi @barzacom_ -