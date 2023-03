«Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia, c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi» ha scritto la cantante su Instagram. Aggiungendo la data: «22.3.2023». Sembra proprio una promessa nuziale. Ma che cosa succede oggi? (Di mercoledì 22 marzo 2023) È uno dei matrimoni più attesi dell’anno: entro la fine del 2023 Laura Pausini sposerà il compagno Paolo Carta. Uniti da 18 anni, i due sono pronti finalmente al grande passo. La notizia è stata riportata su tutti i media dopo che sul sito del Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni di matrimonio. Nessun commento da parte della cantante. Almeno fino a oggi, quando ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con parole che suonano come una promessa nuziale. Laura Pausini, da enfant prodige a popstar internazionale guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 22 marzo 2023) È uno dei matrimoni più attesi dell’anno: entro la fine delLaura Pausini sposerà il compagno Paolo Carta. Uniti da 18 anni, i due sono pronti finalmente al grande passo. La notizia è stata riportata su tutti i media dopo che sul sito del Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni di matrimonio. Nessun commento da parte della. Almeno fino a, quando ha pubblicato sul suo profiloun post con parole che suonano come una. Laura Pausini, da enfant prodige a popstar internazionale guarda le foto ...

