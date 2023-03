“Che hanno combinato”. GF Vip 7, Tavassi e Micol complici nel fattaccio: scoperti dalle telecamere (Di mercoledì 22 marzo 2023) Episodio che fa discutere al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che si sono resi protagonisti di un gesto, che è stato condannato da una parte del web. Chi è finito maggiormente nel mirino degli utenti è stato lui, con qualcuno che ha evocato la sua squalifica. Lei ha invece reagito al comportamento del suo fidanzato con una risata fortissima, ma da casa in tanti non hanno invece sorriso e si sono arrabbiati. Di questa vicenda se ne potrebbe parlare nella prossima puntata in diretta di lunedì 27 marzo. Ma non è accaduto solamente questo nelle ultime ore al GF Vip 7. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dovranno difendersi dalle eventuali critiche di un’altra vippona, che al momento è ancora all’oscuro dell’accaduto. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha dovuto sopportare ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Episodio che fa discutere al GF Vip 7 con EdoardoIncorvaia che si sono resi protagonisti di un gesto, che è stato condannato da una parte del web. Chi è finito maggiormente nel mirino degli utenti è stato lui, con qualcuno che ha evocato la sua squalifica. Lei ha invece reagito al comportamento del suo fidanzato con una risata fortissima, ma da casa in tanti noninvece sorriso e si sono arrabbiati. Di questa vicenda se ne potrebbe parlare nella prossima puntata in diretta di lunedì 27 marzo. Ma non è accaduto solamente questo nelle ultime ore al GF Vip 7. EdoardoIncorvaia dovranno difendersieventuali critiche di un’altra vippona, che al momento è ancora all’oscuro dell’accaduto. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha dovuto sopportare ...

