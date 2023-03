Champions League, da domani via alla vendita dei biglietti per Inter-Benfica (Di mercoledì 22 marzo 2023) Da domani biglietti in vendita per Inter-Benfica Scatterà domani mattina alle 10:30 la corsa ai biglietti per Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale della Champions League e in programma a San Siro per il prossimo 19 aprile: a comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso il suo sito ufficiale. Sarà una notte unica, una notte di stelle, una notte da Inter. La data è fissata, l’appuntamento segnato sull’agenda di tutti i tifosi: Inter-Benfica, ritorno dei quarti di Champions League, si giocherà a San Siro mercoledì 19 aprile alle 21:00 (l’andata è in programma a Lisbona l’11 aprile). Di seguito ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) DainperScatteràmattina alle 10:30 la corsa aiper, ritorno dei quarti di finale dellae in programma a San Siro per il prossimo 19 aprile: a comunicarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso il suo sito ufficiale. Sarà una notte unica, una notte di stelle, una notte da. La data è fissata, l’appuntamento segnato sull’agenda di tutti i tifosi:, ritorno dei quarti di, si giocherà a San Siro mercoledì 19 aprile alle 21:00 (l’andata è in programma a Lisbona l’11 aprile). Di seguito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - LiaCapizzi : Che spettacolo da record all'Olimpico. 39.454 * La partita con più spettatori nella storia del calcio femminile in… - CorSport : Sono 39.454 gli spettatori presenti all'Olimpico per la gara di Champions League che vede opposte le giallorosse al… - CalcioFinanza : Inter, da giovedì al via la vendita dei biglietti per la sfida col Benfica nei quarti di finale di Champions League… - zielulife2 : @Rrahmanerica In realtà ho solo detto che il Napoli è già in finale di Champions League. Ma fai finta di non capire -