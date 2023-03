Champions League – Biglietti Milan-Napoli, il resp. di TicketOne: “Niente vendita libera: vi dico” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le ultime notizie in merito alla vendita dei Biglietti per Milan-Napoli di Champions League L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le ultime notizie in merito alladeiperdiL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - LiaCapizzi : Che spettacolo da record all'Olimpico. 39.454 * La partita con più spettatori nella storia del calcio femminile in… - CorSport : Sono 39.454 gli spettatori presenti all'Olimpico per la gara di Champions League che vede opposte le giallorosse al… - Milannews24_com : #Ordine sicuro ??? 'Il Milan quest'estate...' ???? - armagio : Poco fa ho twittato il mio scetticismo sulla Champions League femminile. Ora senza paura di cadere in contraddizion… -