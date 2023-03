Champions femminile, Roma-Barcellona (0-1): speranza giallorossa (Di mercoledì 22 marzo 2023) In una serata storica per il calcio femminile italiano, la Roma fa i conti con la grandezza del Barcellona. Davanti ai quasi 40.000 spettatoti dell'”Olimpico”, le giallorosse vengono sconfitte di misura grazie ad una rete della talentuosissima classe 2003 Salma Paralluelo al 34°. Le catalane mostrano tutta la loro superiorità tecnica soprattutto nel primo tempo, quando mettono alle corde la squadra di Spugna. Solo una stratosferica prestazione di Ceasar, autrice di una dozzina di parate, di cui almeno la metà provvidenziali, evita la catastrofe. Nella ripresa, invece, complice anche i cambi e un pizzico di stanchezza, le ospiti allentano la pressione e le padroni di casa arrivano più volte a sfiorare di un soffio il gol di un insperato pareggio. Indaghiamo più a fondo nelle pieghe di questa sfida tra Roma ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 marzo 2023) In una serata storica per il calcioitaliano, lafa i conti con la grandezza del. Davanti ai quasi 40.000 spettatoti dell'”Olimpico”, le giallorosse vengono sconfitte di misura grazie ad una rete della talentuosissima classe 2003 Salma Paralluelo al 34°. Le catalane mostrano tutta la loro superiorità tecnica soprattutto nel primo tempo, quando mettono alle corde la squadra di Spugna. Solo una stratosferica prestazione di Ceasar, autrice di una dozzina di parate, di cui almeno la metà provvidenziali, evita la catastrofe. Nella ripresa, invece, complice anche i cambi e un pizzico di stanchezza, le ospiti allentano la pressione e le padroni di casa arrivano più volte a sfiorare di un soffio il gol di un insperato pareggio. Indaghiamo più a fondo nelle pieghe di questa sfida tra...

