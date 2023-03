Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Champions donne: Roma-Barcellona 1-0 leggi su Gloo - sportli26181512 : La Roma lotta, ma perde 1-0 col Barça. Record di pubblico all'Olimpico: La Roma lotta, ma perde 1-0 col Barça. Reco… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: La Roma lotta, ma perde 1-0 col Barça. Record di pubblico all'Olimpico - Gazzetta_it : La Roma lotta, ma perde 1-0 col Barça. Record di pubblico all'Olimpico - TV7Benevento : Calcio: Champions donne, Roma-Barcellona 0-1 - -

Pubblico delle grandi occasioni per Roma - Barcellona, andata dei quarti di finale di Women'sLeague. I tifosi non hanno fatto mancare il ...La Roma perde 1 - 0 contro il Barcellona la gara d'andata dei quarti di finale dellaLeague femminile che si è disputata allo Stadio Olimpico. Nel primo tempo segna al minuto 34 Paralluelo. La gara di ritorno tra sette giorni in Spagna. . 21 marzo 2023Nonostante la sconfitta per 1 - 0 incassata contro il Barcellona nel quarto di finale d'andata di Women'sLeague, il gruppo di Spugna ha dimostrato di potersela giocare con le campionesse ...

Roma scopre il calcio femminile: in 40mila per la sfida Champions al Barça La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Roma perde 1-0 contro il Barcellona la gara d'andata dei quarti di finale della Champions League femminile che si è disputata allo Stadio Olimpico. Nel primo tempo segna al ...Nonostante la sconfitta per 1-0 incassata contro il Barcellona nel quarto di finale d'andata di Women's Champions League, il gruppo di Spugna ha dimostrato di potersela giocare con le campionesse di ...