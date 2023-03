Cessione Sampdoria, l'esperto: 'Il prestito non risolve niente. C'è un rischio enorme' (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Sampdoria vive una situazione drammatica, a livello di conti, e le soluzioni all'orizzonte non convincono pienamente. Ad esempio, a mettere... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lavive una situazione drammatica, a livello di conti, e le soluzioni all'orizzonte non convincono pienamente. Ad esempio, a mettere...

