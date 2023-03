Cesareo d’urgenza per Sarah Nile | l’ex tronista di UeD è diventata mamma bis

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 marzo 2023), ex protagonista di Uomini e Donne, ha appena dato alla luce la sua secondogenita, Evah, con unche ha tenuto con il fiato sospeso i suoi fans su Instagram. Dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi e nella Casa del Grande Fratello, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, sposandosi con l’imprenditore Pierluigi Monturo, con cui ha iniziato una famiglia.: le complicazioni del parto di Evahe Pierluigi hanno deciso di affrontare il difficile percorso della PMA per diventare genitori eha condiviso con i suoi follower il percorso della sua gravidanza, raccontando gli alti e i bassi del suo viaggio verso la maternità. Come se non bastasse però, la nascita ...