Una volta partiti difficilmente si tornerebbe indietro La fase più indicata per farlo, peraltro, secondo le ragazze e i ragazzi raggiunti dall'indagine, è proprio quella immediatamente successiva alla ...Le aziende si trovano così a dover accelerare sul fronte Esg per poter attirare e trattenere i talenti, nonché per evitare ladiall'estero. Sono i risultati dell' indagine svolta da ...Una contraddizione, soprattutto se si pensa al fatto che lo scopo principale del Mur dovrebbe proprio essere quello di evitare ladiall'estero, favorita proprio da stipendi e ...

Cervelli in fuga: sei studenti su dieci tentati da un futuro all’estero dopo il diploma. A sognarlo soprattutto i figli dei benestanti Skuola.net

Non siamo un Paese per giovani: non solo perché le nascite sono in costante calo, ma anche perché le nuove leve sognano diffusamente un futuro oltre confine, spesso senza biglietto di ritorno. Non ...Arezzo, 22 marzo 2023 – Un cervello in fuga No, si sente piuttosto un cervello in movimento. Federico Rossi 34 anni nato e cresciuto ad Arezzo, dopo il liceo scientifico Redi e una laurea alla Normal ...