(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilche tutti noi conosciamo e amiamo sarà disponibile in versione cereale per iniziare con gusto il primo break della giornata A quasi 90 anni dalla sua nascita,è in continua evoluzione e più contemporaneo che mai. Lo conferma lapensata a partire dal primo break della giornata: la colazione. Arrivano i, golosi e nutrientiintegrali al gusto wafer, che ricordano l’iconica forma “finger” dello, con una deliziosa copertura al cioccolato al latte. I nuovi, che mantengono l’essenza di, si sono ispirati alla mitica ricetta che ha reso lofamoso in tutto il mondo e offrono unaesperienza di gusto sin dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Cereali KitKat: nuova creazione per l’iconico snack -

... Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina,, Galak, Smarties,...... Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina,, Galak, Smarties,...

KitKat rivoluziona il momento della colazione: arrivano i cereali dell ... Adnkronos

Lo conferma la nuova creazione pensata a partire dal primo break della giornata: la colazione. Arrivano i Cereali KitKat, golosi e nutrienti cereali integrali al gusto wafer, che ricordano l’iconica ...Si tratta del KitKat Cereal, opzione per la prima colazione e la merenda ispirata all’omonimo snack. In pratica si parla di cereali per la colazione il cui gusto ricorderà in tutto e per tutto quello ...