Centrotavola per Pasqua 2023: tante idee per decorare riciclando (Di mercoledì 22 marzo 2023) Volete decorare la vostra tavola in occasione della Pasqua? Ecco qualche idea per realizzare dei Centrotavola con l’arte del fai da te da cui trarre spunti. Riutilizzando le teglie Le teglie piccole che solitamente si usano per fare i dolci possono essere riutilizzate come porta candele. Per dare un tocco in più, aggiungete dei fiori finti. Fonte immagine Porta candele Se state cercando un’idea originale per creare dei porta candele potrete utilizzare delle uova di polistirolo glitterate e due coperchi di metallo. Il risultato sarà davvero molto carino. Fonte immagine Uova e contenitori Il contenitore delle uova e i gusci possono essere usati per comporre un bel Centrotavola. All’interno degli scomparti aggiungete delle piccole uova finte, delle piume e dei fiori freschi. Per completare il tutto, inserite uno ... Leggi su donnaup (Di mercoledì 22 marzo 2023) Voletela vostra tavola in occasione della? Ecco qualche idea per realizzare deicon l’arte del fai da te da cui trarre spunti. Riutilizzando le teglie Le teglie piccole che solitamente si usano per fare i dolci possono essere riutilizzate come porta candele. Per dare un tocco in più, aggiungete dei fiori finti. Fonte immagine Porta candele Se state cercando un’idea originale per creare dei porta candele potrete utilizzare delle uova di polistirolo glitterate e due coperchi di metallo. Il risultato sarà davvero molto carino. Fonte immagine Uova e contenitori Il contenitore delle uova e i gusci possono essere usati per comporre un bel. All’interno degli scomparti aggiungete delle piccole uova finte, delle piume e dei fiori freschi. Per completare il tutto, inserite uno ...

